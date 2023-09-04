“الجزار”: إعداد قائمة بشركات المقاولات القادرة على تنفيذ مشروعات في العراق - جريدة البورصة
التاريخ
9/4/2023 4:00:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ودور شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بالعراق.
وعبرالجزار، عن تقديره للسفير العراقي بالقاهرة، وللحكومة العراقية، مؤكداً أن هناك توجيهات دائمة من القيادة السياسية المصرية بتقديم كل الدعم الممكن، لدولة العراق، فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، وستقوم وزارة الإسكان بإعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية، القادرة على تنفيذ المشروعات بدولة العراق.
كما أكد أن الدولة المصرية تمد أياديها للتعاون المشترك مع العراق، ونقل خبراتنا إليهم، وشركات المقاولات المصرية أصبحت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بأعلى جودة، وفى أسرع وقت ممكن، موضحاً أن هناك بالفعل العديد من شركات المقاولات المصرية العاملة بنجاح فى تنفيذ مشروعات تنمية عمرانية بدولة العراق، وهو ما شاهده خلال زياته الأخيرة للعراق.
وأوضح أن وزارة الإسكان، تتابع بشكل منتظم سير العمل بالمشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب لصالح العرب والأفارقة، وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ، وتحقيق المصلحة الوطنية للدولة صاحبة المشروع، كما أن الشركة تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية، وتدريبها فى مواقع العمل، من أجل نقل الخبرات، وتكوين كوادر قادرة على مواصلة مسيرة التنمية فى بلادهم، تحقيقاً لمسئوليتها المجتمعية.
وأشار إلى مشروع سد ومحطة“جوليوس نيريرى” الكهرومائية على نهر روفيجى بتنزانيا، الذى ينفذه التحالف المصرى لشركتى“المقاولون العرب – السويدى إليكتريك”، ويحظى برعاية ومتابعة دائمة، ليس من الوزارة فقط، بل من القيادة السياسية المصرية، وبطبيعة الحال فإن العراق الشقيق يحظى بالدعم والاهتمام المصرى فى مختلف المجالات.
من جانبه، شدد السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة،، على أهمية مساهمة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية بالعراق، ولا سيما إنشاء المستشفيات، مشيداً بالزيارة الناجحة التى قام بها الدكتور عاصم الجزار، مؤخراً للعراق، واطلاعه على المشروعات القائمة، والتحديات التى يتم التعامل معها، وسبل مواجهتها والتغلب عليها.
واتفق الطرفان على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون، ومساهمة شركات المقاولات المصرية، فى تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والبنية الأساسية، لتلبية احتياجات أشقائنا فى العراق.
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