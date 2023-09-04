وعبرالجزار، عن تقديره للسفير العراقي بالقاهرة، وللحكومة العراقية، مؤكداً أن هناك توجيهات دائمة من القيادة السياسية المصرية بتقديم كل الدعم الممكن، لدولة العراق، فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، وستقوم وزارة الإسكان بإعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية، القادرة على تنفيذ المشروعات بدولة العراق.

كما أكد أن الدولة المصرية تمد أياديها للتعاون المشترك مع العراق، ونقل خبراتنا إليهم، وشركات المقاولات المصرية أصبحت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بأعلى جودة، وفى أسرع وقت ممكن، موضحاً أن هناك بالفعل العديد من شركات المقاولات المصرية العاملة بنجاح فى تنفيذ مشروعات تنمية عمرانية بدولة العراق، وهو ما شاهده خلال زياته الأخيرة للعراق.

وأوضح أن وزارة الإسكان، تتابع بشكل منتظم سير العمل بالمشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب لصالح العرب والأفارقة، وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ، وتحقيق المصلحة الوطنية للدولة صاحبة المشروع، كما أن الشركة تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية، وتدريبها فى مواقع العمل، من أجل نقل الخبرات، وتكوين كوادر قادرة على مواصلة مسيرة التنمية فى بلادهم، تحقيقاً لمسئوليتها المجتمعية.

وأشار إلى مشروع سد ومحطة“جوليوس نيريرى” الكهرومائية على نهر روفيجى بتنزانيا، الذى ينفذه التحالف المصرى لشركتى“المقاولون العرب – السويدى إليكتريك”، ويحظى برعاية ومتابعة دائمة، ليس من الوزارة فقط، بل من القيادة السياسية المصرية، وبطبيعة الحال فإن العراق الشقيق يحظى بالدعم والاهتمام المصرى فى مختلف المجالات.

من جانبه، شدد السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة،، على أهمية مساهمة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية بالعراق، ولا سيما إنشاء المستشفيات، مشيداً بالزيارة الناجحة التى قام بها الدكتور عاصم الجزار، مؤخراً للعراق، واطلاعه على المشروعات القائمة، والتحديات التى يتم التعامل معها، وسبل مواجهتها والتغلب عليها.

واتفق الطرفان على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون، ومساهمة شركات المقاولات المصرية، فى تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والبنية الأساسية، لتلبية احتياجات أشقائنا فى العراق.