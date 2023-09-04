(MENAFN
) أفاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمتاجر "كارفور" للبيع بالتجزئة ألكسندر بومبار بأن تضخم أسعار الأغذية في فرنسا من المتوقع أن ينخفض بقوة ابتداءاَ من كانون الثاني.
كما قال بومبار في خطابه لقناة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية "بدءا من يناير، ينبغي أن نشهد تراجع مستوى التضخم إلى حد بعيد".
كذلك صرح بومبار بأنه يتكهن تراجع تضخم أسعار الأغذية إلى أدنى من 10 بالمئة بكثير ليصبح قريباَ من 5 بالمئة. وبينت تقارير آب المعلنة الخميس الفائت، أن تضخم أسعار الأغذية لا يزال عند 11.1 بالمئة بالرغم من تراجعه للشهر الخامس من ذروة وصل لها سابقاَ في 2023.
في حين نبه بومبار من أن صعود الأسعار يفرض على المستهلكين تخفيض المنتجات الرئيسية بشكل كبير. وتكهن أن يستمر تضخم أسعار الأغذية في السنوات القادمة ويصبح أشد ارتفاعاَ من مستويات محققة في العقود الماضية بين صفر و 1 بالمئة نتيجة المناخ وعوامل جيوسياسية. وأكمل "أعتقد أن زمن تضخم أسعار الأغذية الصفري قد ولّى".
MENAFN04092023000045015682ID1107002301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.