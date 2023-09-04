المتاجر في أمريكا تقوي اجراءات الحماية على المنتجات

(MENAFN
) تقوي محلات وصيدليات في أمريكا إجراءات الحماية لمجموعات من المنتجات في ضوء ارتفاع السرقات لدرجة أصبحت تقوم بالتأثير على مواصلة عدة الموزّعين.
كما تفيد لورن هوبارت, رئيسة سلسلة متاجر “ديكس سبورتينغ غودز” للمنتجات الرياضية, “تمثّل جرائم العصابات المنظمة والسرقة بشكل عام خطرًا كبيرًا بالنسبة للعديد من الموزّعين".
كذلك أكملت “أن حصّة السرقات في خسائر البضائع كبيرة سواء بالنسبة لنتائج الربع الثاني أو لتوقعاتنا للعام بكامله". ومن المتكهن أن تتفاوت المكاسب السنوية للسهم الواحد, وهو معيار قياسي للأسواق, بين 11,33 و12,13 دولارًا، عقبما كان يتفاوت فيما سبق بين 12,90 و13,80 دولارًا.
في حين تشكل خسائر البضائع في هذا الإطار، الفرق بين الكميات التي يتم شراؤها من المورّدين وبين المخزون الفعلي وهو أدنى نتيجة عمليات السرقة من قبل الزبائن والعاملين.
ويؤدي ارتفاع عمليات السرقة، خاصةَ القوية منها، على الموارد المالية للمحلات، على مخاوف أعداد من الشركات في أمريكا ومنها سلسلة صيدليات “سي في إس” ومنافستها “وول غرينز” وشركة التوزيع الكبيرة “وول مارت” ومنافستها “تارغت” وسلسلة متاجر “هوم ديبو” للمفروشات وحتى موزّع الأحذية الرياضية “فوت لوكر”.
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