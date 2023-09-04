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هايسنس تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتوقع اتفاقية لرعاية بطولة أمم أوروبا 2024

9/4/2023 3:16:35 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

هايسنس تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 4, 2023/EINPresswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتصبح جهة الرعاية العالمية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 للعام الثالث على التوالي، وذلك بعد رعايتها الناجحة للنسختين السابقتين من البطولة وكأس العالم FIFA قطر 2022TM. كما تحصل الشركة بموجب الاتفاقية على حقوق الرعاية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة أمم أوروبا في موسميّ 2023-24 و2025-26، بالإضافة إلى نهائيات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 وبطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة 2025 وبطولة فيناليسيما 2024 وبطولة أمم أوروبا داخل الصالات 2026.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاي لوران ابشتاين مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يسرني توسيع اتفاقية الشراكة مع هايسنس وتجديد الشركة التزامها بدعم كرة القدم الأوروبية بوصفها الشريك الرسمي لبطولة أمم أوروبا 2024 للمرة الثالثة على التوالي. وتساهم التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها هايسنس في إتاحة الفرصة للاستمتاع بمشاهدة كرة القدم أمام مزيد من المشجعين في مختلف أنحاء العالم".

وتواصل هايسنس التركيز على التسويق الرياضي بوصفه أحد الركائز الأساسية لنمو علامتها التجارية وترسيخ مكانتها على مستوى العالم، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية زيادة مستويات انتشار العلامة في جميع أنحاء العالم بمقدار الضعف تقريباً.

ومن جانبه، قال فيشر يو، رئيس مجموعة هايسنس القابضة المحدودة، في كلمته الافتتاحية ضمن معرض إيفا 2023: "تتيح اتفاقيات الرعاية الرياضية التي تعقدها هايسنس إمكانية التواصل مع المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، ما يشكل طريقة مثالية لتعزيز الثقة بالعلامة التجارية. وتعتزم الشركة تقديم تجربة مشاهدة لا تُضاهى لجميع المشجعين خلال بطولة أمم أوروبا 2024 مع تقنياتها المتطورة التي توفر جودة صورة استثنائية، مما يسهم في ترسيخ مكانة العلامة على مستوى العالم".

وتحرص هايسنس على الاستثمار في الابتكار وتعزيز أنماط الحياة الصحية لدى المستهلكين من خلال تقديم المنتجات الصديقة للبيئة، بما في ذلك التلفزيونات الليزرية الموفرة للطاقة وإطلاق المبادرات العالمية لحماية البيئة.

كما تواصل هايسنس باستمرار ترسيخ روابط متينة مع المستهلكين في مختلف أنحاء العالم بهدف فهم وتلبية المتطلبات الخاصة للمستخدمين بشكل أفضل، مما يسهم في تعزيز مستويات الجودة والتجارب المقدمة يومياً.

Josse Dulka
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