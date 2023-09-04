الموت يفجع الإعلامي أحمد شوبير

الموت يفجع الإعلامي أحمد شوبير
التاريخ
9/4/2023 3:10:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
توفيت مساء أمس الأحد، خالة الإعلامي أحمد شوبير، وسيتم تشييع الجنازة اليوم بمسقط رأسها بقرية شبرا النملة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وبحسب موقع القاهرة 24
سيتم دفن جثمان الفقيدة في مسقط رأسها بقرية شبرا النملة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك عقب صلاة الظهر.
وكان توفي شقيق الإعلامي أحمد شوبير، في يوم 16 يونيو 2021، وتم تشييع
الجثمان، عقب صلاة الظهر، من مسجد السيد البدوي بطنطا مسقط رأسه، حيث تم دفنه بمقابر الأسرة.
MENAFN04092023000110011019ID1107002218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.