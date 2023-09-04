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الموت يفجع الإعلامي أحمد شوبير

9/4/2023 3:10:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت مساء أمس الأحد، خالة الإعلامي أحمد شوبير، وسيتم تشييع الجنازة اليوم بمسقط رأسها بقرية شبرا النملة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وبحسب موقع القاهرة 24
سيتم دفن جثمان الفقيدة في مسقط رأسها بقرية شبرا النملة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك عقب صلاة الظهر.

وكان توفي شقيق الإعلامي أحمد شوبير، في يوم 16 يونيو 2021، وتم تشييع
الجثمان، عقب صلاة الظهر، من مسجد السيد البدوي بطنطا مسقط رأسه، حيث تم دفنه بمقابر الأسرة.

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