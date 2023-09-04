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تامر حسني يحقق 5 ملايين مشاهدة بـ حوا

9/4/2023 3:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمكن كليب“حوا” للفنان تامر حسني من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد أيام من طرحه .
حيث حقق كليب حوا ، والذي تعاون فيه تامر حسني مع الفنان أسيل عمران ، 5 ملايين مشاهدة في غضون أيام من طرحه عبر يوتيوب .
وكان طرح الفنان تامر حسني، الخميس الماضي ، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "حوا" عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع الفنانة أسيل عمران.

صدى البلد

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