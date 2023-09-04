الشيف بوراك ينقل الى المستشفى اثر وعكة صحية -فيديو
التاريخ
9/4/2023 3:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الشيف التركي الشهير "بوراك " عن تعرضه لوعكة صحية ادت الى دخوله المستشفى .
وشارك بوراك مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" ليطمئن جمهوره على صحته قائلاً: "الحمد لله، أنا بخير، شعرت فقط ببعض التعب من المرارة".
وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو متمنين له السلامة .
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