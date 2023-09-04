الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من رام الله بينهم امرأة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من رام الله بينهم امرأة
التاريخ
9/4/2023 3:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم امرأة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة عسكرية اقتحمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واعتقلت حنان صالح البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، وياسر فحل البرغوثي بعد أن داهمت منزليهما.
وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك شرقا، واعتقلت محمد سمير المصري (19 عاما) بعد أن داهمت منزل ذويه.
وفا
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