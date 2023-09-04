الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من رام الله بينهم امرأة



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة عسكرية اقتحمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واعتقلت حنان صالح البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، وياسر فحل البرغوثي بعد أن داهمت منزليهما.



وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك شرقا، واعتقلت محمد سمير المصري (19 عاما) بعد أن داهمت منزل ذويه.

وفا