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أوكرانيا تعلن عن اتفاق لتدريب طياريها في فرنسا

9/4/2023 3:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبرم "اتفاقا مهما جدا حول تدريب الطيارين الأوكرانيين في فرنسا"، خلال محادثة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد.
وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "تحالفنا من المقاتلات الحديثة يصير أقوى".


ولم يستطرد الرئيس الأوكراني حول نوع التدريب الذي سيجرى.

ولا تملك فرنسا طائرات "إف 16" المقاتلة التي تعهدت الدنمارك وهولندا بمنحها إلى أوكرانيا، لكن لديها مقاتلات "رافال" و"ميراج 2000" من الجيل السابق.


وقال زيلينسكي إنه وماكرون بحثا أيضا ما بوسع فرنسا فعله للمساعدة في حماية أوديسا، المدينة والمنطقة الأوكرانية الحيوية في تصدير الحبوب، لكنه لم يخض في تفاصيل.


والشهر الماضي أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستزيد دعمها العسكري لأوكرانيا، خصوصا في مجال الدفاع الجوي.

RT

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