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توتر شديد بين أسرى ريمون وإدارة سجون الاحتلال

9/4/2023 3:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن هناك توترا شديدا بين أسرى سجن "ريمون"، وإدارة سجون الاحتلال.


وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مقتضب اليوم الإثنين، أن إدارة السجون استدعت وحدات كبيرة من قوات القمع، وأن والأوضاع ذاهبة نحو التدهور.


وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أعلنت أمس، أنها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023.


وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.

وفا


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