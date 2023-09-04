توتر شديد بين أسرى ريمون وإدارة سجون الاحتلال

توتر شديد بين أسرى ريمون وإدارة سجون الاحتلال
التاريخ
9/4/2023 3:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن هناك توترا شديدا بين أسرى سجن "ريمون"، وإدارة سجون الاحتلال.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مقتضب اليوم الإثنين، أن إدارة السجون استدعت وحدات كبيرة من قوات القمع، وأن والأوضاع ذاهبة نحو التدهور.
وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أعلنت أمس، أنها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023.
وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.
وفا
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