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اكتشاف موقع أثري في البيرو

9/4/2023 3:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف فريق من علماء الآثار البيروفيين واليابانيين موقعاً أثرياً في شمال البيرو يعود إلى عصور ما قبل الغزو الإسباني.

وقال عالم الآثار والأستاذ الجامعي الياباني شينيا واتانابي: ((اكتشفنا موقعاً أثرياً من حقبة (حضارة) واري يعود تاريخه إلى ما بين العامين 800 و1000 للميلاد)). واكتشف الموقع في منطقة كاخاماركا الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة ليما.

البيان

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