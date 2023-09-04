وزارة الثقافة : اصدار العدد 415 من مجلة أفكار



استهل العددَ الكاتب كايد هاشم بمفتتح بعنوان " د.هند أبو الشعر؛ حضورُ التاريخ في التكوين"، يقول فيه: " توضح لنا جذورُ العَلاقة التشابكية الأزليّة بين الإنسان والتاريخ مدى قوّة حضور التاريخ وأهمية تنمية الحسّ التاريخي ضمن أبعاد الوجود الإنساني ودور كليهما في الحفاظ على الكيان والهُوية للفرد والجماعة، وكذلك في فهم الإنسان لعالمه ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وبناء شخصيته وثقافته.

فالتاريخ يُعدّ وعاءً لحصيلة الخبرة الإنسانية بمختلف أشكالها وأنواعها على مَرّ الزمان، ومصدراً للقيم الثقافيّة، وسجلاً لتطور الأفكار وتاريخ المعتقدات، وميداناً للتواصل بين بني البشر والأجيال. فلا يمكن للكائن البشري أن يحيا وتنمو شخصيته في الوسط السويّ والطبيعي دون هذا الحضور ودون الحسّ التاريخي وضرورته لوعي هذا الكائن وإدراكه العقلي وتطوّره الفكريّ ونضوجه الوجداني، مما يشترك فيه مع الإدراك والوجدان الجمعيين والتفاعل من خلال ذلك مع دوائر محيطه الحياتي والإسهام في استدامة حيوية هذا المحيط ".



ويضيف هاشم من جانب آخر: " ولا شكَّ أن تنقل عائلة أ.د.هند في أثناء طفولتها وصباها بين عدّة مدن ومناطق في وطنها، وتعرفها إلى هذه الأماكن بناسها ومعالمها وتاريخها وأحوالها وألوان الحياة فيها، جعل صورة الأردن وتطوره وقضايا مجتمعه على مختلف الصُّعُد حاضرة دوماً في وجدانها وذاكرتها ومدارات متابعتها."



وتضمن العددُ ملفًا بعنوان: " الكاتبة والأكاديمية هند أبو الشعر: نبعٌ علميٌّ وأدبيٌّ لا ينضب". تضمن المواد التالية: "تقديم: هند أبو الشعر: حكاية التاريخ وأيقونة الأدب". د. أمجد الزعبي. "الدكتورة هند غسان توفيق أبو الشعر، مسيرة وإنجاز". منار أحمد. "هند أبو الشعر أيقونة التاريخ". د. شهناز عيسى موسى. "هند أبو الشعر الإنسانة والباحثة المتميِّزة. "مسيرة تجربة بحثيّة مُشتركة" د. عبدالله مطلق العساف. "أ.د. هند أبو الشعر في إنتاجها الأدبي". محمد المشايخ.



وفي باب دراسات ومقالات نُشر ما يلي: "ليزا تاديو: أعتقد أن الكتابة الصادقة تؤدي للاتجاه الصحيح لإنقاذ العالم" بقلم جوليانا أوكيوموجبي ترجمة: د. هويدا صالح. "هاجس التجديد والتحديث". د. ليث الرواجفة. "الطّيرُ في الزّمن الصّوفي إلى سردابِ ديستوفيسكي" سمر الفوالجة. "القدس وحدها هناك/ لا شيء في القلب غير القدس للكاتب محمود شقير"/ د. أمين خالد دراوشة. "الأمن السيبراني".

معاذ الدهيسات. "دروب الملح/ تجارة الملح عند البدو والبذور الجنينية لسيرورة العولمة المعاصرة". د.سعود الشرفات. "الماتريوشكا" للقاصة الأردنية سوار محمد الصبيحي: نزعة إنسانية إبداعية باتجاهات نقد المنظومة". تحسين يقين. "غالب هلسا والتناص". د. سلطان الزغول. "أثر الفنون الإسلامية في الفنون الأوروبية".حسناء عبد الحميد محمد. "تايتانيك: الحب حتى الموت"/ إعداد: عـادل عطيـة.. "انثيالات الشعرية في ديوان "ما من قميص يدل علي". إكرام العطاري

أمَّا في باب "إبداع" فنقرأ القصائد: "التاسعة"/ زليخة أبو ريشة. "ثلاث قصائد"/ يوسف عبدالعزيز. "أرصفة التيه"/ طارق مقبل. "فضائح العناب"/ ندى ضمرة.



ونقرأ في العدد القصص: "ضد مجهول"/ جميلة عمايرة. "القرينة"/ نبيل عبدالكريم. "كن"/ ممدوح عبدالستار. "ضوء كالماء! " كتبها: غابرييل غارثيا ماركيث/ ترجمتها عن الإسبانية: أمل العلي.



وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالميّة كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية". العدد من إخراج المصمّمة هزار مرجي، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للمؤرخة والفنانة التشكيلية د. "هند أبو الشعر"

