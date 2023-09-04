الزراعة تحدد موعد بدء فتح معاصر الزيتون وأسعار الزيت

الزراعة تحدد موعد بدء فتح معاصر الزيتون وأسعار الزيت
التاريخ
9/4/2023 3:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الزراعة أن موسم عصر ثمار الزيتون سينطلق في 25 من شهر تشرين أول لعام 2023، وسط توقعات بإنتاج حوالي 250 ألف طن من ثمار الزيتون، يتوقع تحويل 50 ألف طن منها للكبيس و200 ألف طن لغايات استخلاص الزيت.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن حجم الاستثمار بقطاع الزيتون وزيت الزيتون في الأردن يزيد عن 2 مليار دينار، فيما يعتمد نحو 20% من المواطنين يعتمدون على هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتة إلى حرصها على متابعة جميع الإجراءات اللازمة لتطوير القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن هذه الكمية ما يقارب 33 ألف طن زيت، وتقدر حاجة السوق المحلي من زيت الزيتون بنحو (25) ألف طن، والكمية المتبقية والبالغة 8 آلاف طن ستكون مؤهلة لغايات التصدير وكمخزون محلي استراتيجي يهدف لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتعزيزاً لفرص الصادرات الأردنية من مادة زيت الزيتون، وفيما يخص توقعات أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم من المتوقع بأنها ستكون حول أسعار الموسم الماضي 2022/2023 واعتمادا على العرض والطلب وجودة المنتج.
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