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الزراعة تحدد موعد بدء فتح معاصر الزيتون وأسعار الزيت

9/4/2023 3:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الزراعة أن موسم عصر ثمار الزيتون سينطلق في 25 من شهر تشرين أول لعام 2023، وسط توقعات بإنتاج حوالي 250 ألف طن من ثمار الزيتون، يتوقع تحويل 50 ألف طن منها للكبيس و200 ألف طن لغايات استخلاص الزيت.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن حجم الاستثمار بقطاع الزيتون وزيت الزيتون في الأردن يزيد عن 2 مليار دينار، فيما يعتمد نحو 20% من المواطنين يعتمدون على هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتة إلى حرصها على متابعة جميع الإجراءات اللازمة لتطوير القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن هذه الكمية ما يقارب 33 ألف طن زيت، وتقدر حاجة السوق المحلي من زيت الزيتون بنحو (25) ألف طن، والكمية المتبقية والبالغة 8 آلاف طن ستكون مؤهلة لغايات التصدير وكمخزون محلي استراتيجي يهدف لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتعزيزاً لفرص الصادرات الأردنية من مادة زيت الزيتون، وفيما يخص توقعات أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم من المتوقع بأنها ستكون حول أسعار الموسم الماضي 2022/2023 واعتمادا على العرض والطلب وجودة المنتج.

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