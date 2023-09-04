أكثر من مليون مركبة جددت ترخيصها عبر الـ درايف ثرو



وأشار القرعان عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الإثنين أن ترخيص المركبات من خلال "درايف ثرو" منتشر في 19 موقع لاقسام و محطات الترخيص الثابتة .



وأوضح أن خدمة الترخيص المتنقل بلغت 11 محطة ترخيص متنقلة تخدم معظم مناطق المملكة ذات الاكتظاظات السكانية أو النائية.



وأضاف أن 38 خدمة إلكترونية متوفرة على موقع إدارة الترخيص منها تجديد رخصة المركبة ودفع الرسوم لافتا أن 2 مليون خدمة تم إنجازها على بوابة التراخيص الإلكترونية منذ إطلاقها في نهاية العام 2022.