أكثر من مليون مركبة جددت ترخيصها عبر الـ درايف ثرو

أكثر من مليون مركبة جددت ترخيصها عبر الـ درايف ثرو
التاريخ
9/4/2023 3:09:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - رصد
كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمديرية الأمن العام العقيد عمر القرعان أن أكثر من مليون مركبة جددت ترخيصها من خلال خدمة "درايف ثرو" خلال العامين الماضيين.
وأشار القرعان عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الإثنين أن ترخيص المركبات من خلال "درايف ثرو" منتشر في 19 موقع لاقسام و محطات الترخيص الثابتة .
وأوضح أن خدمة الترخيص المتنقل بلغت 11 محطة ترخيص متنقلة تخدم معظم مناطق المملكة ذات الاكتظاظات السكانية أو النائية.
وأضاف أن 38 خدمة إلكترونية متوفرة على موقع إدارة الترخيص منها تجديد رخصة المركبة ودفع الرسوم لافتا أن 2 مليون خدمة تم إنجازها على بوابة التراخيص الإلكترونية منذ إطلاقها في نهاية العام 2022.
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