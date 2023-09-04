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أطعمة تؤدي إلى اختناق الأطفال.. تعرف عليها

9/4/2023 3:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمثل العديد من الأطعمة خطراً داهماً على صحة الأطفال، لأنها قد تتسبب لهم بالاختناق أثناء تناولها، لذا لابد على الآباء والأمهات الانتباه أثناء تناول أطفالهم الطعام، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتهم بالاختناق.


فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي قد تتسبب باختناق الأطفال :
العنب
العنب صغير ومستدير وسهل البلع، ويمكن أن يسد مجرى الهواء بسهولة، إذا تم تناوله الأطفال بشكل خاطئ.
الذرة (الفشار)
تشكل الأشكال غير المنتظمة للفشار خطراً محتملاً للاختناق، ومن الأفضل تجنب إعطاء الفشار للأطفال الصغار.
الحلوى الصلبة
يمكن أن تتكسر الحلوى الصلبة إلى قطع صغيرة، ما قد يؤدي إلى اختناق الأطفال بسهولة، لذا يجب تجنب إعطاء الأطفال الصغار الحلوى الصلبة.
الجزر
يفضل العديد من الآباء إعطاء أطفالهم الجزر النيئ لأنه مغذي. لكن هذه الخضار المقرمشة يصعب على الأطفال الصغار مضغها بشكل صحيح، ويمكن أن تؤدي إلى اختناقهم.
قطع الطعام الصلب
قد يصعب على الأطفال مضغ أو ابتلاع قطع كبيرة من اللحم أو الجبن، وقد يؤدي هذا إلى إصابتهم بالاختناق.
العلكة
تعد العلكة من أخطر الأطعمة التي يمكن أن تتسبب بالاختناق، لأنها تغري الأطفال ببلعها بسبب طعمها المميز، وبالتالي قد تعلق في مجرى التنفس.
المكسرات والبذور
قد يكون من الصعب على الأطفال مضغ المكسرات والبذور الكاملة وابتلاعها بشكل صحيح، وينصح باختيار أطعمة بديلة للأطفال، مثل زبدة الجوز أو المكسرات المفرومة جيداً.

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