اللجنة الشعبية للاجئي محافظة الخليل تكرم خريجي التوجيهي

اللجنة الشعبية للاجئي محافظة الخليل تكرم خريجي التوجيهي
التاريخ
9/4/2023 3:08:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل /PNN /نظمت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة الخليل حفلا تكريميا لطلبة التوجيهي الذين يعيشون بمناطق وتجمعات مختلفة من المحافظة.
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