أربعة اسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

والمعتقلين المضربين عن الطعام هم :

.المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا، يواصل إضرابه منذ (33) يومًا، وهو معتقل منذ شهر 2/5/2023، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، علمًا أنّه متزوج وأب لطفلة، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا، وكذلك عام 2019، علمًا أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال، وهو محتجز في زنازين سجن النقب.

. المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين/ جنين، شرع بالإضراب منذ (33) يومًا، وذلك منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 3/8/2023، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدة أربعة شهور، علمًا أنّه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث يواصل الاحتلال احتجازه في زنازين معتقل (الجلمة.(

. المعتقل عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر / أريحا، مضرب عن الطعام منذ (26) يومًا، وهو معتقل منذ 30/4/2023، والمحتجز في زنازين سجن (ريمون).

. المعتقل ماهر الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر/جنين، أعلن إضرابه عند لحظة اعتقاله منذ (13) يومًا، هو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل (الجلمة).