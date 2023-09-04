وقالت الصحيفة إن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" اتصل بمكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن القومي بعد رصد عدة حالات تم فيها قيادة مركبة الوزير غفير بشكل مخالف لقوانين المرور.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن حراس أمن الوزير اشتكوا إلى قادتهم من أن الوزير بن غفير يأمر سائقيه بارتكاب مخالفات مرورية، منها تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة بسرعة زائدة، والقيادة على جانب الطريق لتجاوز الازدحام المروري.

وقال مصدر أمني إن بن غفير "يتصرف وكأنه رئيس الوزراء، ومن المستحيل أن يقف في المرور، رحلاته من تل أبيب إلى القدس تتم في أقل من 40 دقيقة وهذه فوضى سوف تنتهي بكارثة".

وذكرت "هآرتس" أنه بحسب وثائق حصلت عليها فإن بن غفير يتمتع بسجل حافل من المخالفات المرورية، فمنذ عام 2000، عندما حصل على رخصة القيادة، تراكمت عليه 76 مخالفة مرورية.



