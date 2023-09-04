صحيفة: بن غفير يثير الغضب في إسرائيل بارتكاب مخالفات مرورية خطيرة
التاريخ
9/4/2023 3:08:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن حالة من الغضب تسود الأوساط الأمنية والشرطية في إسرائيل بسبب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت الصحيفة إن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" اتصل بمكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن القومي بعد رصد عدة حالات تم فيها قيادة مركبة الوزير غفير بشكل مخالف لقوانين المرور.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن حراس أمن الوزير اشتكوا إلى قادتهم من أن الوزير بن غفير يأمر سائقيه بارتكاب مخالفات مرورية، منها تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة بسرعة زائدة، والقيادة على جانب الطريق لتجاوز الازدحام المروري.
وقال مصدر أمني إن بن غفير "يتصرف وكأنه رئيس الوزراء، ومن المستحيل أن يقف في المرور، رحلاته من تل أبيب إلى القدس تتم في أقل من 40 دقيقة وهذه فوضى سوف تنتهي بكارثة".
وذكرت "هآرتس" أنه بحسب وثائق حصلت عليها فإن بن غفير يتمتع بسجل حافل من المخالفات المرورية، فمنذ عام 2000، عندما حصل على رخصة القيادة، تراكمت عليه 76 مخالفة مرورية.
MENAFN04092023000205011050ID1107002189
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.