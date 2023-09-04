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الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 44

9/4/2023 3:04:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الاثنين،
والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل
للحرارة ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.

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