الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 44

الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 44
التاريخ
9/4/2023 3:04:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الاثنين،
والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل
للحرارة ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.
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