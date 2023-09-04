

يعتزم معلمون في كوريا الجنوبية الاحتشاد اليوم الاثنين والامتناع عن العمل للمطالبة بحماية أفضل لحقوقهم والاحتجاج على مضايقات الآباء المتسلطين التي أدت إلى انتحار بعض زملائهم.

وتزايدت كثيرا شكاوى معلمي المدارس الحكومية من سوء معاملة أولياء الأمور والتلاميذ، لا سيما اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال لتأديبهم، وذلك بعد العثور على معلمة شابة ميتة في يوليو في حادث انتحار فيما يبدو.

وتوعد عشرات المعلمين بأخذ إجازة من العمل للاحتجاج اليوم الاثنين. وسارع مسؤولون حكوميون ومجالس إدارات المدارس لتهدئة الاضطرابات في الفصول الدراسية ووعدوا باتخاذ خطوات قانونية من أجل حماية أفضل للمعلمين.

ولم يتضح على الفور عدد المعلمين الذين لم يدخلوا إلى الفصول لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه من المتوقع أن تغلق عشرات المدارس بأنحاء البلاد بسبب امتناع المعلمين عن العمل.

وقال مكتب الرئيس يون سوك يول إنه أمر المسؤولين اليوم الاثنين بالاستماع إلى مطالب المعلمين والعمل على حماية حقوقهم.

وفي يوليو ، عثر على معلمة بمدرسة ابتدائية ميتة بالمدرسة بعد أن قيل أنها أبدت قلقها من شكاوى ولي أمر بشأن خلاف بين التلاميذ.

ومنذ ذلك الحين ينظم المعلمون في أنحاء البلاد وقفات احتجاجية ومظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع حدادا على وفاتها.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن كوريا الجنوبية بها أعلى معدل انتحار بين الدول المتقدمة، إذ ينتحر ما يربو على 20 شخصا لكل 100 ألف نسمة.



