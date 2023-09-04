الدولار يتراجع وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أمريكا



تراجع الدولار في تعاملات اتسمت بالحذر اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.048 بالمئة إلى 104.18 لكنه ظل قريبا من ذروة شهرين عند 104.44 التي لامسها في 25 أغسطس آب. وارتفع المؤشر 1.7 بالمئة في أغسطس آب وأنهى سلسلة خسائر استمرت شهرين.

ونظرا لإغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الاثنين فمن المرجح أن تكون السيولة ضعيفة وأن يبدي المتعاملون ترددا في اتخاذ رهانات كبيرة.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس آب إلا أن معدل البطالة قفز إلى 3.8 بالمئة وتباطأت زيادات الأجور.

وارتفع الين 0.06 بالمئة إلى 146.16 دولار. ويجري منذ منتصف أغسطس آب تداول العملة الآسيوية حول مستوى 145 المهم نفسيا وسط ترقب المتداولين لأي مؤشرات على إمكانية تدخل السلطات لدعم العملة.

وتدخلت اليابان في أسواق العملات في سبتمبر أيلول الماضي عندما ارتفع الدولار فوق 145 ينا، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع سعر الصرف إلى نحو 140 ينا.

وصعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.078 دولار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولار مرتفعا 0.11 بالمئة خلال اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6463 دولار قبل اجتماع السياسة الذي سيعقده بنك الاحتياطي الأسترالي غدا الثلاثاء والذي من المتوقع أن يبقي خلاله على سياساته. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت كل من البتكوين 0.95 بالمئة إلى 25997.50 دولارا والإيثريوم 0.67 بالمئة إلى 1638.30 دولار.



