استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال، حيث سجل في البنوك والصرافات متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع، بينما شهد تحركاً طفيفاً في السوق السوداء.

والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

مع خطوة انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وإعلان مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس" والتي تُعنى ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقراره في التعاملات البنكية اليوم، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

كما استقر سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.938 جنيهاً للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لليوم الرابع على التوالي بعد الإعلان عن ضم مصر في مجموعة البريكس الاقتصادية والتي تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازية اليوم مسجلاً 39 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

استقر سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي ليسجل 33.22 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.34 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.12 جنيهاً للشراء، مقابل 33.28 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وانخفض سعر اليورو في السوق السوداء اليوم مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.03 جنيهاً للشراء، مقابل 43.11 جنيهاً للبيع.