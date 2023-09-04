أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، حصولها مجدّداً على الجائزة العالمية المرموقة من «الجمعية الملكية البريطانية للحدّ من الحوادث» لإدارتها المتميزة في مجال الصحة والسلامة وامتثالها للمعايير الدولية الخاصة بهما.

وتُعنى جائزة "روسبا" الذهبية لسلامة الترفيه التي حصدتها القرية العالمية للعام الثاني على التوالي، بتكريم الجهات المتميزة في إدارة الصحة والسلامة بين الشركات التي تعمل بشكل رئيسي في تقديم خدمات مباشرة للضيوف والزوار، حيث تتنافس على هذه الجائزة سنوياً نحو 2000 مؤسسة لنيل أعلى وأعرق وسام يتم منحه لأقدم جائزة معنية بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة.

وتواصل القرية العالمية عاماً بعد عام، امتثالها لأعلى معايير السلامة التي تضمن رفاهية زوارها وشركائها والعاملين لديها، فيما يعكس حصولها على هذه الجائزة مرةً أخرى، التزامها الراسخ بتوفير أفضل التجارب وأكثرها تميّزاً ضمن بيئةٍ آمنة وصحيّة.

تجدر الإشارة إلى أن القرية العالمية ستفتح أبواب موسمها الثامن والعشرين في الـ 18 من أكتوبر من العام الجاري.