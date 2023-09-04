نسبة التضخم بأمريكا تبقى مرتفعة

(MENAFN
) بقيت نسبة التضخم في أمريكا عالية في شهر تموز الفائت، الا أن المستهلكين فقط أرادوا التمتع في الإنفاق، حيث بينت تقارير جديدة لوزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي صعد بـ0.8 بالمئة في تموز مع اتجاه المتسوقين الى المطاعم ولعب الأطفال والعروض الحية والألعاب والمعدات الترفيهية، وهو ما يوضح أن الأمريكيين يعثرون مخططات تقليل التضخم بإنفاق أكثر.
كما يعتبر هذا الانفاق الشهري الأكثر قوة منذ كانون الثاني السابق، ومع ذلك تلفت التقارير الأساس إلى أن هذا النوع من النشاط تعلق بصورة مباشرة بارتفاع نسب الاقتراض، حيث كشف بيان الدخل الشخصي والنفقات لشهر تموز الفائت كذلك أن مقياس التضخم المفضل لمصرف الاحتياطي الفيدرالي بقي عالياَ، الا انه تقدم بنسبة شهرية أكثر تلاؤماَ مع هدف المصرف المركزي الواصل الى حوالي 2 بالمئة.
كذلك بين سهم نفقات الاستهلاك الشخصي بأن الأسعار ازدادت بـ0.2 بالمئة شهرياَ، و3.3 بالمئة سنوياَ، وعند استثناء أسعار الطاقة والغذاء الأشد تغيراَ، بين سهم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس أن الأسعار صعدت بـ0.2 بالمئة عن الشهر الماضي، و4.2 بالمئة للأشهر الـ12 الواصلة نهايتها في تموز السابق. وكان الاقتصاديون يتكهنون رفعات شهرية بمعدل 0.2 بالمئة للمؤشرات الأساس والرئيسية و3.3 بالمئة و4.2 بالمئة على التتابع للأرقام السنوية. كما قام المحللون بربط صعود الأسعار بارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
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