محمد بن راشد: قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية
التاريخ
9/4/2023 2:23:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية.
وأكد سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية.
حيث دون سموه: «نهنىء شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض - أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية. أجرى سلطان 200 مهمة بحثية علمية .. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية».
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