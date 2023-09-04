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محمد بن راشد: قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية

9/4/2023 2:23:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية.

وأكد سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية.

حيث دون سموه: «نهنىء شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض - أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية. أجرى سلطان 200 مهمة بحثية علمية .. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية».





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