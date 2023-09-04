Tuesday, 05 September 2023 02:31 GMT

محمد بن زايد: ولدي سلطان صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً

9/4/2023 2:23:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفرق العمل الوطنية حققت إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمت في خدمة البشرية.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله.".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04092023000110011019ID1107002092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث