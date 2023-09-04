محمد بن زايد: ولدي سلطان صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً
التاريخ
9/4/2023 2:23:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفرق العمل الوطنية حققت إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمت في خدمة البشرية.
وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله.".
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