أكد

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفرق العمل الوطنية حققت إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمت في خدمة البشرية.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله.".

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