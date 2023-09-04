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حمدان بن محمد: بعودة سلطان نتوج مرحلة مهمة في مسيرة شعب لا يعرف المستحيل

9/4/2023 2:23:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي نتوج مرحلة مهمة في مسيرة شعب لا يعرف المستحيل.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: "بطموح زايد، انتقلنا من الصحراء إلى الفضاء ... اليوم مع عودة سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب نتوج مرحلة مهمة في مسيرة شعب لا يعرف المستحيل ... ومن اليوم، نستعد لمهام أخرى في مسيرتنا لمعانقة النجوم لتواصل الإمارات بث الأمل بمستقبل أفضل في نفوس كل العرب.
فخورون بسلطان وبهذه البصمة الإماراتية في قطاع الفضاء عبر 200 تجربة علمية أجراها سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية".

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