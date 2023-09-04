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مكتوم بن محمد: برؤية قادتنا وعزيمة شبابنا نواصل تحقيق إنجازات جديدة مذهلة

9/4/2023 2:23:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،
أنه برؤية قادتنا وعزيمة شبابنا نواصل تحقيق إنجازات جديدة مذهلة، وأن رائد الفضاء الإماراتي سلطان
النيادي هو خير مثال للشباب.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس
: نحتفي اليوم بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب قام خلالها بإجراء أكثر من 200 تجربة علمية في محطة الفضاء الدولية، ونشكر مركز محمد بن راشد للفضاء على جهودهم التي أدّت لنجاح هذه المهمة.

وتابع سموه: النيادي هو خير مثال للشباب وما يمتلكونه من طاقات تدفع عجلة التطور في وطننا العربي والعالم.

وأضاف: نهنّئ الإمارات وقيادتها وشعبها بنجاح هذه المهمّة التي نرسل عبرها رسالة عميقة للشباب العربي مفادها أنّه لا شيء مستحيل أمام جيلٍ يمتلك العزيمة والإصرار لتحقيق أحلامه. وبرؤية قادتنا وعزيمة شبابنا نواصل تحقيق إنجازات جديدة مذهلة في مجال الفضاء، ومن طموح زايد ننطلق للمستقبل.

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