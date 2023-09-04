مكتوم بن محمد: برؤية قادتنا وعزيمة شبابنا نواصل تحقيق إنجازات جديدة مذهلة
التاريخ
9/4/2023 2:23:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،
أنه برؤية قادتنا وعزيمة شبابنا نواصل تحقيق إنجازات جديدة مذهلة، وأن رائد الفضاء الإماراتي سلطان
النيادي هو خير مثال للشباب.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس
: نحتفي اليوم بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب قام خلالها بإجراء أكثر من 200 تجربة علمية في محطة الفضاء الدولية، ونشكر مركز محمد بن راشد للفضاء على جهودهم التي أدّت لنجاح هذه المهمة.
وتابع سموه: النيادي هو خير مثال للشباب وما يمتلكونه من طاقات تدفع عجلة التطور في وطننا العربي والعالم.
وأضاف: نهنّئ الإمارات وقيادتها وشعبها بنجاح هذه المهمّة التي نرسل عبرها رسالة عميقة للشباب العربي مفادها أنّه لا شيء مستحيل أمام جيلٍ يمتلك العزيمة والإصرار لتحقيق أحلامه. وبرؤية قادتنا وعزيمة شبابنا نواصل تحقيق إنجازات جديدة مذهلة في مجال الفضاء، ومن طموح زايد ننطلق للمستقبل.
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