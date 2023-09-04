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أحمد بن محمد: نحمد الله على سلامة سلطان النيادي ومبروك لقيادتنا وشعبنا هذا الإنجاز

9/4/2023 2:23:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً
الذي دخل التاريخ بإنجاز أطول مهمة فضائية عربية استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نحمدلله على سلامة ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي الذي دخل التاريخ بإنجاز أطول مهمة فضائية عربية استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية... سلطان قضى في الفضاء أكثر من 4 آلاف ساعة ونفذ أول مهمة عربية للسير في الفضاء وأجرى أكثر من 200 تجربة علمية. مبروك لقيادتنا وشعبنا هذا الإنجاز لتصبح دولتنا الـ 11 عالمياً في ارسال رواد فضاء في مهمات طويلة الأمد...ومن اليوم، نبدأ رحلة جديدة في مسيرتنا التنموية".



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