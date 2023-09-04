أحمد بن محمد: نحمد الله على سلامة سلطان النيادي ومبروك لقيادتنا وشعبنا هذا الإنجاز
التاريخ
9/4/2023 2:23:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً
الذي دخل التاريخ بإنجاز أطول مهمة فضائية عربية استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نحمدلله على سلامة ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي الذي دخل التاريخ بإنجاز أطول مهمة فضائية عربية استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية... سلطان قضى في الفضاء أكثر من 4 آلاف ساعة ونفذ أول مهمة عربية للسير في الفضاء وأجرى أكثر من 200 تجربة علمية. مبروك لقيادتنا وشعبنا هذا الإنجاز لتصبح دولتنا الـ 11 عالمياً في ارسال رواد فضاء في مهمات طويلة الأمد...ومن اليوم، نبدأ رحلة جديدة في مسيرتنا التنموية".
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