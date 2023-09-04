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تحويل كابينة هاتف إلى دُش عام في ألمانيا

9/4/2023 2:23:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

إذا دخل المرء كابينة هاتف في شواطىء شمال شرق ألمانيا ، قد يجد حوض استحمام بدلا من قرص الهاتف. يرجع ذلك إلى أن السائحين في إحدى منتجعات بحر البلطيق يتمتعون الآن بكابينة دش كانت من قبل كابينة هاتف.

وتعتبر كابينة الهاتف السابقة التي صممت لأخذ دش سريع مع إطلالة على البحر واحدة من آلاف الكبائن في أنحاء ألمانيا- وفي انحاء العالم - التي تم الاستغناء عن خدماتها في عهد الهواتف الذكية، وربما تكون الوحيدة الآن التي تحيا حياة جديدة الآن ككابينة دش.

ويمكن مشاهدة كابينة الهاتف التي تحولت إلى كابينة دش في قرية جروسينبرود على بعد ساعتين بالسيارة من شمال هامبورج.

وماء الدش مصدره مياه بحر البلطيق المالحة، ويستخدمه الزوار بانتظام الآن حسبما يقول رولاند فروه من هيئة السياحة المحلية ، والذي يقول إنه شيد ساحة بناء محلية هي الأولى من نوعها في ألمانيا.

وساحل بحر البلطيق في شمال شمال شرق ألمانيا، يعد وجهة سياحية منذ زمن بعيد، حيث القرى الساحلية التي تضم فنادق ما قبل الحرب، ويحظى بإعجاب العائلات ومحبي الرياضات المائية، وهناك كثير من الفنادق محجوزة بالكامل لشهور مقدما قبل فصل الصيف.

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