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منصور بن زايد: بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء

9/4/2023 2:23:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لشعب الإمارات عودة سلطان النيادي سالماً إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.


وأكد سموه أنه بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نبارك لشعب الإمارات عودة سلطان النيادي سالماً إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب..نشكر جميع فرق العمل الوطنية والشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز العلمي التاريخي لخدمة البشرية..بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء".

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