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العليان أولويات النواب القوائم النسبية والدستورية وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

9/4/2023 2:19:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب حمد العليان، أن الوضع التعليمي في الكويت متدهور ويحتاج إلى انتفاضة شعبية ودعم القيادة السياسية والسلطتين التنفيذية والتشريعية ويحتاج مؤتمرا وطنيا للنهوض بالتعليم من جديد. وقال العليان إن ديوان الخدمة المدنية أصدر قرارا بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت ويتبقى الجمع بينهما خارج الكويت، لافتا إلى أن الرأي الفني للجهات الحكومية كان بعدم الموافقة وبانتظار الرأي القانوني الحكومي. وأضاف انه في التقرير النهائي سيكون هناك حرص على عدم المساس بجودة التعليم، وعدم تأثر مقار العمل.
وأضاف: نوجه رسالة واضحة للحكومة ورئيسها بأننا سنحاسبهم إذا لم يعالجوا مشكلة استمرار الوظائف القيادية التعليمية بالتكليف، مشيرا إلى أن اختلاف تقييم طلبة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية في ظل وجود نظام قبول واحد في الجامعة يؤدي إلى عدم عدالة أو تكافؤ الفرص في التقديم للابتعاث.
وذكر أنه ونوابا تقدموا باقتراح بقانون بشأن تحمل الدولة نفقات كل كويتي يرغب في استكمال دراسته بشرط أن يكون في إحدى الجامعات المتميزة.
وقال العليان: لن نقبل بقانون تنظيم الإعلام الجديد بالشكل الذي اطلعنا عليه، فنحن كأعضاء جئنا لتعزيز الحريات وإيقاف كل القوانين المقيدة لها ولن نقبل بسجن شخص بسبب كلمة أو تغريدة. وأشار العليان إلى ان لجنة حماية الأموال العامة مكلفة بفتح ملف مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن اللجنة التنسيقية النيابية ـ الحكومية نجحت في عملها بعد إقرار المجلس 4 قوانين متفق عليها في الخارطة التشريعية بدور الانعقاد الأول، ولفت إلى أن أولويات النواب في الدور المقبل تتضمن قانون القوائم النسبية وقانونا جديدا للمحكمة الدستورية وتعديل لائحة مجلس الأمة وتحسين معيشة المواطنين وزيادة معاشات المتقاعدين وإعادة النظر في رواتب الموظفين.

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