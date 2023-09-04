العيون نافذة على اتخاذ القرارات





يقول ماتسوميا: «لقد كشف عملنا أن حركات العين التي لا تتعلق بالمتطلبات البصرية لاتخاذ القرارات فقط، لكنها تتأثر أيضاً بعملية اتخاذ القرار غير المتعلقة بالمهام البصرية». ويمكن استخدام هذا المفهوم لتعزيز البحث الأساسي حول ما يجري داخل عقل الشخص، ويمكن استخدامه أيضًا في تطبيقات أكثر عملية، مثل مراقبة الانتباه عند تنفيذ المهام.