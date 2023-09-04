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العيون نافذة على اتخاذ القرارات

9/4/2023 2:17:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت تجارب جديدة أجريت في جامعة توهوكو اليابانية عن وجود صلة بين حركات العين وأنواع معينة من اتخاذ القرار. وقد نشر كازوميتشي ماتسوميا وشوتا فوروكاوا من كلية الدراسات العليا لعلوم المعلومات بالجامعة النتائج التي توصلوا إليها في مجلة بيولوجيا الاتصالات.


يقول ماتسوميا: «لقد كشف عملنا أن حركات العين التي لا تتعلق بالمتطلبات البصرية لاتخاذ القرارات فقط، لكنها تتأثر أيضاً بعملية اتخاذ القرار غير المتعلقة بالمهام البصرية». ويمكن استخدام هذا المفهوم لتعزيز البحث الأساسي حول ما يجري داخل عقل الشخص، ويمكن استخدامه أيضًا في تطبيقات أكثر عملية، مثل مراقبة الانتباه عند تنفيذ المهام.

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