إصابة امرأة بشظايا الرصاص خلال اقتحام الاحتلال طمون

وأفادت مصادر طبية،

بأن امرأة (60 عاما) أصيبت بشظية في الرأس، وُصفت حالتها بالمستقرة، ونُقلت إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب رضا علي بني عودة (25 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في طمون.



