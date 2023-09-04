إصابة امرأة بشظايا الرصاص خلال اقتحام الاحتلال طمون

إصابة امرأة بشظايا الرصاص خلال اقتحام الاحتلال طمون
التاريخ
9/4/2023 2:16:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طوباس/PNN- أصيبت امرأة بشظايا الرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس.
وأفادت مصادر طبية،
بأن امرأة (60 عاما) أصيبت بشظية في الرأس، وُصفت حالتها بالمستقرة، ونُقلت إلى المستشفى.
وفي سياق متصل، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب رضا علي بني عودة (25 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في طمون.
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