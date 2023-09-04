الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

واقتحمت تلك القوات، العديد من البلدات والقرى في مناطق متفرقة، حيث تم مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.

واعتقلت المواطنة حنان البرغوثي شقيقة الأ.سير نائل البرغوثي، من منزلها في بلدة كوبر شمال رام الله، إلى جانب المحرر ياسر فحل من نفس البلدة التي شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

فيما اعتقل الشاب رضا علي أبو شما من بلدة طمون جنوب طوباس، والتي شهدات مواجهات، واشتباكات مع قوات الاحتلال.

كما اعتقل نهاد أبو كشك، وهشام جادالله من مخيم عسكر في نابلس، بعد مداهمة منزليهما.