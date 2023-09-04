وقالت "معاريف" في تحليل، إن إسرائيل في منتصف العام الأول من 2023 تعيش الأزمة الأشد منذ تأسيسها، فلم يعد الأمر يتعلق بنقاش سياسي أو صراعات ائتلافية في المعارضة، بل يتعلق بأزمة اجتماعية ومدنية عميقة تسبب انقسامات ضخمة؛ مما يؤدي إلى زيادة الاستقطاب والكراهية وتعزيز القبلية بدلاً من الوحدة.

خسارة القوة الاستراتيجية

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الأزمة تتجلى أيضاً في خسارة إسرائيل لقوتها الاستراتيجية، وفي تقليص حرية العمل الأمني ضد إيران وحزب الله وسوريا، وفي ضعف العلاقة بين الحكومة في الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية؛ وفي الأزمة الاقتصادية التي تجلت في ضعف الشيكل وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل، بالإضافة إلى أزمة التعديلات القضائية، التي يتم خلالها تطبيق سلسلة طويلة من القوانين، والتي تهدف إلى إلغاء السلطة القضائية، والسماح للحكومة بالسيطرة الكاملة عليها.

حرب أهلية

وأكدت أن هذه العملية ستُدخل إسرائيل في أزمة دستورية كاملة، حيث المواجهة بين المحكمة العليا والحكومة وبين رؤساء الأجهزة الأمنية والوزارات الحكومية والقيادة المنتخبة، والتي ستؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر، حتى وصوله إلى شفا الانفجار، وربما حتى "حرب أهلية بين الأشقاء"، وفق تقدير "معاريف".

ماضٍ أمني إشكالي

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اليمينية المنتخبة في إسرائيل، أتى أعضاؤها من الأطياف المتطرفة للمجتمع، ولديهم ماض أمني إشكالي للغاية، ويدافعون عن رؤية "تفكيك إسرائيل الحديثة والديمقراطية والتعددية"؛ بالإضافة إلى حل السلطة الفلسطينية بشكل كامل، وإلغاء وضعية مواطنيها، والاعتراف بقوانين "الهالاخا" وتفوق العرق اليهودي على العربي.

وتابعت: "حالياً، لا داعي لرسم دراما فوضوية للمستقبل الكئيب الذي ينتظرنا قريباً، إن الدراما موجودة بالفعل، وهذا الوضع، كما يتم تحليله من كل زاوية ممكنة تقريباً، قد يؤدي إلى تدمير إسرائيل بشكلها الحالي، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.. ماذا سيحدث في اليوم التالي؟".

لا مبالاة

الخيار الأول الذي عرضته الصحيفة، هو "اللامبالاة" وعدم القيام بأي شيء، ومواصلة "التجمع عند التقاطعات والجسور بالأغاني والأعلام والأمل في أن يتغير شيء ما، وربما تسقط هذه الحكومة أو توقف العمليات التي تقودها".

لكن الحقائق الحالية تقول إن لا شيء يتغير وليس متوقعاً أن يتغير، إذ يقود سياسة الحكومة الإسرائيلية حالياً مسؤولون منتخبون مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وياريف ليفين وسيمحا روثمان وبعض أعضاء الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة الذين ترتكز رؤيتهم الأصولية على معتقدهم الديني العميق، الذي هو فوق كل شيء، وخارج المنطق السياسي أو الديمقراطي أو المدني.

ولذلك فمن الواضح، أن أي ضغط مدني أو اجتماعي لن يغير موقفهم أو يثنيهم عن تحركهم، وهي رؤية تخدم أيضاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقاتل من أجل حياته كقائد يواجه اتهامات.

زيادة الاحتجاجات الشعبية

والخيار الثاني الذي تحدثت عنه الصحيفة، مشابه للأول، لكنه يظهر اهتماماً من الشعب، مع تزايد الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الظاهرة، إلى جانب الانقسامات المتزايدة وتطرف الخطاب الصارخ على مختلف الشبكات، والجدل المتسع حول وضع الجيش الإسرائيلي ووقف العمل التطوعي الذي يضر بقدرته العملياتية، إلى دفع إسرائيل نحو حرب أهلية حقيقية.

تقسيم إسرائيل

أما الخيار الثالث، وغير الواقعي، فهو تقسيم الدولة إلى "مملكتين مختلفتين، كما اقترحت أطراف مختلفة، ولكن لا يمكن تحقيق هذا الواقع في عام 2023 لمجموعة واسعة من الأسباب الخارجية والداخلية، ولكن حتى في حالة الانفصال، من المتوقع أن يغادر جزء كبير جداً من الخبرات الكبيرة في العلوم والطب وغيرها من المجالات نحو الدول الغربية التي تعد بمستقبل أفضل، أما السكان الأضعف والأكثر تديناً سيبقون في إسرائيل.

الثورة أو الانقلاب

وبحسب "معاريف"، فإن الخيار الرابع، ينقسم إلى خيارين واقعيين للغاية، ثورة أو انقلاب مدني أو عسكري، وقد يحدث هذا السيناريو في حالة من اليأس التام لقطاعات كبيرة من السكان في المجتمع الإسرائيلي.

وتشير الصحيفة، إلى أن هذا الاحتمال هو من الأسوأ بالنسبة لأي أمة، لأنه سيؤدي إلى تفتيت المجتمع الإسرائيلي أكثر، وتعزيز القبلية والمعسكرات، وينتج، على الأقل في المرحلة الأولى، فوضى كاملة في البلاد.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا الواقع سيسمح بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، وإصدار أوامر الطوارئ لمنع الفوضى، وحل الحكومة والكنيست، وربما حتى إنشاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق مع المسؤولين المنتخبين.

كما سيسمح بتعيين وزراء محترفين، وإلغاء التعديلات القضائية، وتحسين العلاقات السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة وجميع دول المنطقة، وتعزيز مكانة إسرائيل في العالم، واستعادة الاستقرار.