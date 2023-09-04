نتنياهو: الحل الوحيد لقضية المهاجرين ترحيلهم من إسرائيل

نتنياهو: الحل الوحيد لقضية المهاجرين ترحيلهم من إسرائيل
التاريخ
9/4/2023 2:16:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحل الوحيد لقضية المهاجرين هو ترحيلهم من البلاد، إما طوعًا أو بوسائل أخرى.
وقال نتنياهو، في تصريحات للصحافيين من مطار بن غوريون الدولي قبل توجهه إلى قبرص، إن "اقتراح الأمم المتحدة منح المواطنة لستة عشر ألف متسلل، متواجدين على أرض إسرائيل، لن يحل المشكلة؛ كونه سيشجع ملايين آخرين من إفريقيا على الدخول بطرق غير مشروعة، مما سيؤدي إلى زعزعة البلاد".
وأوضح أن "الجهاز القضائي يعيق طرد اللاجئين من البلاد، حيث يتواجد في إسرائيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، دخلوا بصورة غير شرعية عبر البحر أو الحدود المصرية، وطلبوا اللجوء من الحكومة بعد وصولهم البلاد"، وفق قوله.
وكان الطاقم الوزاري الخاص برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا إلى إبعاد المتسللين الإريتريين الذين كانوا ضالعين في الاضطرابات العنيفة جنوبي تل أبيب، يوم السبت، فورًا، بالإضافة إلى تنفيذ الاعتقالات الإدارية.
واندلعت، السبت، مواجهات عنيفة، في مدينة تل أبيب، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من اللاجئين الإريتيريين، وذلك عقب تنظيمهم (اللاجئين) مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على سفارة بلادهم، مما أدى إلى إصابة 150 متظاهرا، بالإضافة إلى 50 من عناصر الشرطة الإسرائيلية.
وتوجه نتنياهو، اليوم الأحد، إلى قبرص في زيارة تستمر يومين يعقد خلالها لقاء قمة مع رئيسها ورئيس الوزراء اليوناني، حيث من المتوقع أن يناقش الزعماء أيضا نية تركيا مد أنبوب غاز من إسرائيل إليها ومن ثم إلى أوروبا، في خطوة يعترض عليها القبارصة واليونانيون.
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