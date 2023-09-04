نتنياهو: الحل الوحيد لقضية المهاجرين ترحيلهم من إسرائيل

وقال نتنياهو، في تصريحات للصحافيين من مطار بن غوريون الدولي قبل توجهه إلى قبرص، إن "اقتراح الأمم المتحدة منح المواطنة لستة عشر ألف متسلل، متواجدين على أرض إسرائيل، لن يحل المشكلة؛ كونه سيشجع ملايين آخرين من إفريقيا على الدخول بطرق غير مشروعة، مما سيؤدي إلى زعزعة البلاد".

وأوضح أن "الجهاز القضائي يعيق طرد اللاجئين من البلاد، حيث يتواجد في إسرائيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، دخلوا بصورة غير شرعية عبر البحر أو الحدود المصرية، وطلبوا اللجوء من الحكومة بعد وصولهم البلاد"، وفق قوله.

وكان الطاقم الوزاري الخاص برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا إلى إبعاد المتسللين الإريتريين الذين كانوا ضالعين في الاضطرابات العنيفة جنوبي تل أبيب، يوم السبت، فورًا، بالإضافة إلى تنفيذ الاعتقالات الإدارية.

واندلعت، السبت، مواجهات عنيفة، في مدينة تل أبيب، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من اللاجئين الإريتيريين، وذلك عقب تنظيمهم (اللاجئين) مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على سفارة بلادهم، مما أدى إلى إصابة 150 متظاهرا، بالإضافة إلى 50 من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وتوجه نتنياهو، اليوم الأحد، إلى قبرص في زيارة تستمر يومين يعقد خلالها لقاء قمة مع رئيسها ورئيس الوزراء اليوناني، حيث من المتوقع أن يناقش الزعماء أيضا نية تركيا مد أنبوب غاز من إسرائيل إليها ومن ثم إلى أوروبا، في خطوة يعترض عليها القبارصة واليونانيون.



