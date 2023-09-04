

وأضاف المقابلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن الحملة الوطنية للتطعيم تهدف الوصول إلى نسبة 97% من المطعمين في الأردن من الاطفال وطلبة المدارس خلال العام الحالي مشيراً أن نسبة التطعيم في عام 2022 وصلت إلى 86%.



ولفت أن نسبة التطعيم في 2020 بلغت 76% أما في 2021 وصلت إلى 84%، داعياً للإقبال على تلقي المطاعيم لغير المطعمين أو غير المستكملين.



ونوه أن الحملة الوطنية الحالية تستهدف الأطفال وطلبة المدارس غير مستكملي التطعيم في المدارس ودور الرعاية والحضانات ومراكز التوحد .



وأكد أن الحملة تعمل على إعطاء 12 مطعوم للأشخاص غير المتلقين من عمر شهرين إلى 18 عاما .



وختم إن مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية تلقاه أكثر من 4 ملايين شخص منهم 2.5 مليون من الأردنيين و1.5 مليون من اللاجئين في الأردن مشدداً أن جميعها آمنة .



وكانت الوزارة أكدت في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الاخباري" أنها ستبدأ بتنفيذ حملة التطعيم لجميع طلبة المدارس في المملكة مع بداية تشرين الأول.