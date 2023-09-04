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الصحة: نهدف للوصول الى تطعيم 97% للأطفال وطلبة المدارس وجميع المطاعيم آمنة وفعالة

9/4/2023 2:15:40 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة إن جميع المطاعيم آمنة وفعالة وتكون معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ومختارة من خلال اللجنة الفنية والاستشارية للمطاعيم.


وأضاف المقابلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن الحملة الوطنية للتطعيم تهدف الوصول إلى نسبة 97% من المطعمين في الأردن من الاطفال وطلبة المدارس خلال العام الحالي مشيراً أن نسبة التطعيم في عام 2022 وصلت إلى 86%.


ولفت أن نسبة التطعيم في 2020 بلغت 76% أما في 2021 وصلت إلى 84%، داعياً للإقبال على تلقي المطاعيم لغير المطعمين أو غير المستكملين.


ونوه أن الحملة الوطنية الحالية تستهدف الأطفال وطلبة المدارس غير مستكملي التطعيم في المدارس ودور الرعاية والحضانات ومراكز التوحد .


وأكد أن الحملة تعمل على إعطاء 12 مطعوم للأشخاص غير المتلقين من عمر شهرين إلى 18 عاما .


وختم إن مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية تلقاه أكثر من 4 ملايين شخص منهم 2.5 مليون من الأردنيين و1.5 مليون من اللاجئين في الأردن مشدداً أن جميعها آمنة .


وكانت الوزارة أكدت في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الاخباري" أنها ستبدأ بتنفيذ حملة التطعيم لجميع طلبة المدارس في المملكة مع بداية تشرين الأول.


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