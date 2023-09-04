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الصحة: تسجيل 159 إصابة بمرض الحصبة في الأردن خلال 5 أشهر من غير المطعمين

9/4/2023 2:15:39 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
سجلت وزارة الصحة 159 إصابة بمرض الحصبة خلال الـ 5 شهور الماضية وفقاً لمدير إدارة الأوبئة في الوزارة الدكتور أيمن المقابلة .


وأضاف المقابلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن جميع الحالات المصابة بمرض الحصبة والتي تم تسجيلها من غير متلقي أو من غير المستكملين لجرعات المطعوم.


وأكد أن الوزارة لم تُسجل أي إصابة بالحصبة من الأشخاص الذين استكملوا جرعات المطعوم مشدداً على تلقيه للحد من أعداد المصابين بالحصبة.


واضاف انه وبحسب منظمات صحية محلية ودولية أنه لو لم يتم إعطاء المطاعيم ومتابعة الإصابات المسجلة لوصل عدد إصابات الحصبة أكثر من 5 آلاف إصابة ".


وتابع " عند رصد أي إصابة يتم تطعيم الحالات خلال 24 ساعة بالإضافة إلى تطعيم المجاورين للمصابين".


ولفت أن أغلب المصابين بمرض الحصبة من عمر شهرين إلى 18 عاماً .


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