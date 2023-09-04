رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا في زيارة رسمية

رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا في زيارة رسمية
التاريخ
9/4/2023 2:15:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توجه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الاثنين، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يجري رئيس المجلس، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون وتعزيزه بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان.
ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
RT
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