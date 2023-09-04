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رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا في زيارة رسمية

9/4/2023 2:15:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توجه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الاثنين، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يجري رئيس المجلس، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون وتعزيزه بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان.


ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

RT

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