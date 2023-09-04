قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كندا



وقال شاهد لوكالة "فرانس برس": "سمعت طلقات نارية سريعة وصراخا، ثم حصل توقف قبل إطلاق 15 أو 16 طلقة أخرى على الأقل". وأعلنت شرطة أوتاوا أن رجلين يبلغان 26 و29 عاما يعيشان في تورونتو قتلا، وأضافت أن ثمة أميركيين أيضا بين المصابين الستة، مؤكدة أن حياتهم ليست في خطر.



ووقع إطلاق النار الساعة 22:21 داخل موقف سيارات في مركز للمؤتمرات في جنوب المدينة، حيث كان يحتفَل بزفاف منفصلين في الوقت نفسه.

روسيا اليوم