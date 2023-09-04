شاهد - حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة أمام الضيوف في المكسيك
التاريخ
9/4/2023 1:05:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - شهدت منطقة سان بيدرو، في مدينة سينالوا المكسيكية مأساة حقيقية خلال حفل لكشف عن جنس الجنين، وذلك بعد سقوط الطائرة التي نثرت لون تحديد الجنين، ووفاة قائدها أمام الضيوف.
فبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، استأجر الزوجان الشابان اللذان كانا يحتفلان مع العائلة والأصدقاء طائرة صغيرة لتحلق فوقهما وتنثر مسحوقاً وردياً أو أزرق اللون، للإشارة إلى جنس الجنين.
وفي اللحظة الحاسمة، وباقتراب الطائرة من الزوجين اللذين كانا يقفان بجانب لوحة كتب عليها "الطفل" أطلق الطيار دخاناً وردياً من الطائرة، في إشارة إلى أن جنس الجنين أنثى، وانطلقت أهازيج الفرح وهتافات السرور لحظة الكشف. إلا أن اللحظة السعيدة لم تدم لثوان معدودة.
فقد وقع خلل في الطائرة -من طراز PA-25-235 Pawnee- تسبب في انفصال أحد جناحيها عن جسمها وهي في الهواء، وخرجت عن السيطرة، وتجاوزت الزوجين قبل أن ترتطم بالأرض خلف حاجز من أشجار النخيل، وفقاً لمقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم العثور على قائد الطائرة لويس أينغل، 32 عاماً، حيث كان الشخص الوحيد على متنها، بين أنقاض الطائرة بعد الحادث، وفارق الحياة متأثراً بجراحه بعد نقله إلى المستشفى مباشرة.
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