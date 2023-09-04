

فبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، استأجر الزوجان الشابان اللذان كانا يحتفلان مع العائلة والأصدقاء طائرة صغيرة لتحلق فوقهما وتنثر مسحوقاً وردياً أو أزرق اللون، للإشارة إلى جنس الجنين.



وفي اللحظة الحاسمة، وباقتراب الطائرة من الزوجين اللذين كانا يقفان بجانب لوحة كتب عليها "الطفل" أطلق الطيار دخاناً وردياً من الطائرة، في إشارة إلى أن جنس الجنين أنثى، وانطلقت أهازيج الفرح وهتافات السرور لحظة الكشف. إلا أن اللحظة السعيدة لم تدم لثوان معدودة.



فقد وقع خلل في الطائرة -من طراز PA-25-235 Pawnee- تسبب في انفصال أحد جناحيها عن جسمها وهي في الهواء، وخرجت عن السيطرة، وتجاوزت الزوجين قبل أن ترتطم بالأرض خلف حاجز من أشجار النخيل، وفقاً لمقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتم العثور على قائد الطائرة لويس أينغل، 32 عاماً، حيث كان الشخص الوحيد على متنها، بين أنقاض الطائرة بعد الحادث، وفارق الحياة متأثراً بجراحه بعد نقله إلى المستشفى مباشرة.

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