صنع ليونيل ميسي هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجليس حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني وهو رقم قياسي للنادي.

ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس التسجيل لإنتر في الدقيقة 14.

وهذا الانتصار الثاني لإنتر في ثلاث مباريات بالدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي في يوليو تموز الماضي والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي-المكسيكي.

وكان من أبرز الحاضرين في المدرجات بلوس أنجليس لمشاهدة المباراة الأمير البريطاني هاري بجانب نجمي هوليوود ليوناردو ديكابريو وأوين ويلسون والمغنية سيلينا جوميز والممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجليس.

ولا يزال إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي بينما يحتل لوس أنجليس المركز الثالث في ترتيب الغرب.



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