تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم
التاريخ
9/4/2023 12:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - توقعت الارصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية عادية في معظم المناطق، فيما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار.
وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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