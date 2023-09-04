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شاهد.. شاب ينقذ طفلاً كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة في الخليل

9/4/2023 12:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو لشاب يتمكن من إنقاذ طفل من موت محقق في مدينة الخليل بفلسطين باللحظة الأخيرة.


ويظهر مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ شاب فلسطيني حياة طفل علق رأسه بنافذة السيارة وكاد يختنق، بعد أن تمكن من كسر الزجاج وإنزال الطفل عن النافذة.
وكانت والدة الطفل حاولت يائسة إنزال زجاج نافذة السيارة إلا أنها فشلت، ولاحظ الشاب الأمر فهرع لمساعدتها.


الحادثة لقيت إعجاب المئات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شجاعة الشاب وسرعة بديهته في إنقاذ حياة الطفل.

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