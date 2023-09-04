شاهد.. شاب ينقذ طفلاً كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة في الخليل



ويظهر مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ شاب فلسطيني حياة طفل علق رأسه بنافذة السيارة وكاد يختنق، بعد أن تمكن من كسر الزجاج وإنزال الطفل عن النافذة.

وكانت والدة الطفل حاولت يائسة إنزال زجاج نافذة السيارة إلا أنها فشلت، ولاحظ الشاب الأمر فهرع لمساعدتها.



الحادثة لقيت إعجاب المئات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شجاعة الشاب وسرعة بديهته في إنقاذ حياة الطفل.

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