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باستخدام ماء النار .. واقعة مروعة جديدة في مصر

9/4/2023 12:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أمرت النيابة العامة في الجيزة جنوبي القاهرة بحبس موظف أمن في شركة خاصة، بعد ارتكابه جريمة مروعة بأن ألقى ماء النار على زوج ابنة شقيقه وطفلها، مما سبب لهما حروق بالغة.
وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من قسم الحروق بمستشفى قصر العيني، باستقبالها أب وطفله (4 سنوات)، مصابين بحروق بالغة نتيجة إلقاء مادة حارقة عليهما.
وتبين أن المصاب يدعى إبراهيم عبد السلام، عامل خردة مقيم في منطقة أوسيم شمالي الجيزة، ونجله الطفل عز، واتهم الأب عم زوجته الذي يدعى عرفة محمود، الذي ألقي القبض عليه وأحيل للنيابة العامة.
موقع "سكاي نيوز عربية" تواصل مع الزوج المصاب، الذي ذكر أن "سبب الواقعة خلافات عادية مع زوجته".
وروى عبد السلام تفاصيل الجريمة كاملة، قائلا:
منذ 10 أيام حدث خلاف متكرر مع زوجتي، فتركت المنزل وذهبت لأهلها.
عندما اتصلت بوالدها المقيم في منطقة ميت عقبة (محافظة الجيزة) أكد أنها لم تأت لمنزله ولا يعرف عنها شيئا.


بعد عدة أيام اتصل بي عمها (المتهم) وطالبني بالذهاب لمنزله في أوسيم لأن زوجتي عنده، وطالبني بالحضور لأخذ أطفالي عز وسلمى .
ذهبت وبمجرد وقوفي أمام منزل عمها فوجئت به يخرج ويلقي ماء النار عليّ، وفي اللحظة نفسها كان طفلي يهرول نحوي فتعرض لإصابات بالغة هو الآخر.
تجمع الجيران ونقلوني لمستشفى قصر العيني وتبين أن إصابتي بالغة في منطقة الوجه والرقبة والظهر، بينما تسبب ماء النار في إتلاف عين ابني اليسرى، فضلا عن حروق كبيرة في وجهه وجسده.


حررت محضرا ضد عم زوجتي واتهمته بعمل كمين لي واستدراجي لتشويهي بماء النار، والتسبب في عاهة مستديمة لطفلي وتشويه جسده.
كذلك اتهمت زوجتي بالتحريض على الجريمة لأني سمعتها تقول لعمها ألق عليه ماء النار حتى لا يستطيع القدوم إلى هنا مرة أخرى.


اتخذت قرارا بتطليقها لكن بعد أن أحصل على حقي وحق طفلي منها، فهي حتى لم تأت إلى المستشفى لزيارة ابنها المحتجز معي حتى الآن.


تزوجتها منذ 5 سنوات وكل حياتي معها كانت مشاكل وكنت أتحمل من أجل أطفالي، لكن بعد ما حدث لا يمكن أن تستمر معي ولن أتنازل عن حبسها.

سكاي نيوز


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