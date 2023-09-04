توجه الحكومة برفع أسعار المياه أمام لجنة الزراعة النيابية اليوم
التاريخ
9/4/2023 12:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاثنين، لمناقشة موضوع تنظيم عمل المكاتب العقارية وأسس تحديد سعر الأساس (القيمة التقديرية).
وتناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية اليوم توجه الحكومة برفع أسعار المياه وموضوع تزويد القطاع الزراعي بالعمالة ومواضيع أخرى تتعلق بالقطاع الزراعي.
وسيطلع ملتقى البرلمانيات الاردنيات على آخر التطورات في ملف المرأة وملف المرأة داخل الاتحاد النسائي الأردني.
كما تناقش اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 الى سنة 2021 لوزارة الصحة.
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