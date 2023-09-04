وتناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية اليوم توجه الحكومة برفع أسعار المياه وموضوع تزويد القطاع الزراعي بالعمالة ومواضيع أخرى تتعلق بالقطاع الزراعي. وسيطلع ملتقى البرلمانيات الاردنيات على آخر التطورات في ملف المرأة وملف المرأة داخل الاتحاد النسائي الأردني. كما تناقش اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 الى سنة 2021 لوزارة الصحة.

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