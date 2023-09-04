نقيب المهن الموسيقية في مصر يتوعد لمطربي المهرجانات



وقال في تصريحات على قناة "صدى البلد" أن السياسة التي اعتمدتها نقابة الموسيقيين في مصر، شملت منح بعض مطربي المهرجانات فرصة لتحسين سلوكهم وأدائهم، بينما احتوى البعض الآخر من فرق الأداء الصوتي.



وتمت الإشارة إلى أنه تم توجيه تحذير لفنان واحد بسبب استخدامه لعبارات غير لائقة في أغانيه، في هذا السياق، حيث أوضح مصطفى كامل قائلا:" بدأت المذبحة في صفوف الأعضاء وبتر نهائي لكل من يتجاوز ويقول ألفاظ غير لائقة".



وأكد أن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي فنان يخرج عن السياق الفني اللائق ويتعدى على قيم وتقاليد الشعب المصري، وذلك للحفاظ على انضباط الفن المصري وجودته.

روسيا اليوم