Monday, 04 September 2023 10:01 GMT

نقيب المهن الموسيقية في مصر يتوعد لمطربي المهرجانات

9/4/2023 12:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شدد نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، على السياسة التي يتبعها بالتعامل مع مطربي المهرجانات.


وقال في تصريحات على قناة "صدى البلد" أن السياسة التي اعتمدتها نقابة الموسيقيين في مصر، شملت منح بعض مطربي المهرجانات فرصة لتحسين سلوكهم وأدائهم، بينما احتوى البعض الآخر من فرق الأداء الصوتي.


وتمت الإشارة إلى أنه تم توجيه تحذير لفنان واحد بسبب استخدامه لعبارات غير لائقة في أغانيه، في هذا السياق، حيث أوضح مصطفى كامل قائلا:" بدأت المذبحة في صفوف الأعضاء وبتر نهائي لكل من يتجاوز ويقول ألفاظ غير لائقة".


وأكد أن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي فنان يخرج عن السياق الفني اللائق ويتعدى على قيم وتقاليد الشعب المصري، وذلك للحفاظ على انضباط الفن المصري وجودته.

روسيا اليوم


MENAFN04092023000208011052ID1107001896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث