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بث مباشر لوصول سلطان النيادي إلى الأرض

9/4/2023 12:09:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نقدم لكم بثاً مباشراً لوصول رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 إلى الأرض بعد نجاح المركبة الفضائية دراجون في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية أمس.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن أمس عن انفصال المركبة الفضائية دراجون التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى من رحلة عودة طاقم Crew-6 بعد إنجازهم للمهمة التي استمرت لمدة 6 أشهر. وانفصلت المركبة الفضائية دراجون التي تحمل على متنها سلطان النيادي وأعضاء طاقم Crew-6، رائد الفضاء ستيفن بوين (ناسا)، ورائد الفضاء وارين هوبيرغ (ناسا)، ورائد الفضاء أندري فيدياييف (روسكوزموس)، عن محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 3:05 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، وبعد ذلك قامت المركبة بسلسلة من العمليات للابتعاد عن المختبر المداري، وتتبع المركبة الفضائية مساراً آمناً للعودة إلى الأرض.

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