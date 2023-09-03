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معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عقد اللقاء التنويري الخاص بالدورة التأسيسية لمحامي بلدية الكويت

9/3/2023 11:29:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اللقاء التنويري الخاص بالدورة التأسيسية لمحامي بلدية الكويت والتي تستمر حتى 2023/11/16، حيث يشارك فيها عدد (409) محامين ومحاميات.
افتتح اللقاء مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان، حيث رحب بالحضور وتمنى لهم التوفيق والسداد في مشوارهم التدريبي والعملي ودعاهم إلى الحرص على الالتزام والجدية بالتدريب الذي يسهم بدوره في تطوير وتعزيز قدراتهم وأدائهم العملي.
حضر اللقاء التنويري كل من مدير عام بلدية الكويت م.سعود الدبوس، والمستشار حسين العجمي - مدير الإدارة القانونية ببلدية الكويت، حيث القوا كلمة حثوا فيها المتدربين على بذل الجهد في الدورة التدريبية وأن يمثلوا بلدية الكويت خير تمثيل، وأن يكونوا مثالا يحتذى به أمام الجهات القانونية المناظرة.
كما ألقى وكيل المحكمة د.محمد البصمان - عضو المكتب الفني بالمعهد كلمة وجه خلالها المتدربين على نظام الدورة والمحاضرات وآلية التقييم والاختبارات.

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